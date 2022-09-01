Eskişehir Estram personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Estram, mühendis olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular [email protected] posta adresine CV gönderilmesi yolu ile yapılacak olup uygun bulunan adaylar mülakat sürecine çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Sadece erkek adaylar başvurabilir
Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
Daha önce raylı sistem işletmelerinde çalışmış olmak
Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak
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