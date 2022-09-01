Eskişehir Estram personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Estram, mühendis olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular [email protected] posta adresine CV gönderilmesi yolu ile yapılacak olup uygun bulunan adaylar mülakat sürecine çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Sadece erkek adaylar başvurabilir

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Daha önce raylı sistem işletmelerinde çalışmış olmak

Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak