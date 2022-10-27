Eskişehir Estram personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Estram, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresine CV gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

SRC2 belgesi almak

Psikoteknik belgesine sahip olmak

Sağlık durumu için heyet raporu almak

E sınıfı (eski), D sınıfı (yeni) ehliyete sahip olmak

Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu olmak