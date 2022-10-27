Eskişehir Estram personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Estram, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresine CV gönderilerek yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
SRC2 belgesi almak
Psikoteknik belgesine sahip olmak
Sağlık durumu için heyet raporu almak
E sınıfı (eski), D sınıfı (yeni) ehliyete sahip olmak
Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu olmak
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