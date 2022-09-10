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Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak

Eskişehir Halk Ekmek, fırıncı ustası olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:25
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Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Halk Ekmek, fırıncı ustası olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Başvurular elden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

22 – 45 yaş aralığında olmak

Eskişehir’de ikamet etmek

Askerliğini tamamlamış olmak

Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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