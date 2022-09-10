﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Halk Ekmek, fırıncı ustası olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
Başvurular elden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
22 – 45 yaş aralığında olmak
Eskişehir’de ikamet etmek
Askerliğini tamamlamış olmak
Emekli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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