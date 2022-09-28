Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Eskişehir Halk Ekmek, fırıncı ustası olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.

Başvurular için ilanda yer alan internet adresine özgeçmiş gönderilmesi gerekir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı olmamak

22 – 45 yaş aralığında olmak

En az 10 yıl deneyimli olmak

Eskişehir’de ikamet etmek

Askerliğini tamamlamış olmak

Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş