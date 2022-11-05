﻿Eskişehir Halk Ekmek personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Halk Ekmek, fırıncı ustası olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresine yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
22 – 45 yaş aralığında olmak
Eskişehir’de ikamet etmek
Askerliğini tamamlamış olmak
Emekli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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