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Eskişehir Halk Ekmek personel alacak

Eskişehir Halk Ekmek, fırıncı ustası olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 07:17
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Eskişehir Halk Ekmek personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Halk Ekmek, fırıncı ustası olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresine yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

22 – 45 yaş aralığında olmak

Eskişehir’de ikamet etmek

Askerliğini tamamlamış olmak

Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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