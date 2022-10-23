Eskişehir Hamam Müzesi kapılarını açıyor

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 7'nci müzesi olan Eskişehir Hamam Müzesi, yarın itibariyle ziyarete açılacak. Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Şarkiye Mahallesi Çürükoğlu Sokak Numara 2 adresinde hizmet verecek olan Eskişehir Hamam Müzesi, geleneksel Türk hamam mimarisi göz önünde bulundurularak modern bir şekilde tasarlanıp inşa edildi.

Eskişehir Hamam Müzesi, ülkemizin 6'ncı Hamam Müzesi olmasına karşın yıkanma kültürünü geçmişten günümüze konu edinmesiyle Türkiye'nin ilk ve tek Hamam Müzesi olma özelliğini taşıyor. Antikçağ'dan Cumhuriyet dönemine kadar binlerce yıllık yıkanma kültürünü anlatan Eskişehir Hamam Müzesi, 3 katlı kubbeli bir mimariye sahip. Ziyaretçilere müze gezileri boyunca kubbenin eteklerini saran, suyun insan hayatını vurgulamak için hoşgörünün simgesi, tasavvuf ehli Mevlana'nın, "Sen hep bir su olduğunu düşün. Su gibi güzel, su gibi özel, su gibi yararlı, su gibi vazgeçilmez" sözü eşlik edecek.

Eskişehir Hamam Müzesi içerisindeki objelerle de önemli bir kültür mirasını barındırıyor. Müzede tellak, natır, meydancı, hamam anası, külhanbeyi gibi hamam karakterlerine, daha önce hiç değinilmemiş gizli kahramanlar olan şerbetçi ve Eskişehir'in meşhur helvacı karakterlerine, ilk sağlıkçılar olarak kabul edilen berberlere de yer veriliyor. Ayrıca müzede hamam tası, ibrik, buhurdan, nalın gibi hamam malzemeleri ve peştamal, havlu, hamam bohçası tekstil ürünleri koleksiyonu da yer alıyor. Müzede ayrıca şifalı Frigya bölgesinde yer alan Eskişehir'in sıcak sularının ve hamamlarının anlatıldığı bir Eskişehir Hamam Müzesi Belgeseli gösterim odası da bulunuyor. Yıkanma kültürünü geçmişten günümüze ele alan Eskişehir Hamam Müzesi, "Antik Çağ'da ve Roma'da Yıkanma Kültürü, Anadolu Hamam Tarihi, Koku- Hamam ve Tanıkları, Resimlerle Hamam Kültürü, Kadın Hamam Kültürü, Erkek Hamam Kültürü, Hamam Kültürü, Müze Koleksiyonu Sergileme Alanı ve Eskişehir Hamam Belgeseli Gösterim Odası" olmak üzere sekiz alandan oluşuyor.