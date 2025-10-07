Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tahminlerinde yapılan uyarıya göre Eskişehir'de kuvvetli yağış olacağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporunda Eskişehir'in içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişikliğin beklenmediği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise güneyli yönlerden orta kuvvetle esmesi ön görülüyor. Öte yandan tahmin içerisinde yapılan uyarıda bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış olacağı bekleniliyor.

Son Haberler
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor