Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tahminlerinde yapılan uyarıya göre Eskişehir'de kuvvetli yağış olacağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporunda Eskişehir'in içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişikliğin beklenmediği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise güneyli yönlerden orta kuvvetle esmesi ön görülüyor. Öte yandan tahmin içerisinde yapılan uyarıda bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış olacağı bekleniliyor.