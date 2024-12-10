Eskişehir istikametindeki sürücünü önüne aniden çıktı

Kaynak: İHA
Eskişehir istikametindeki sürücünü önüne aniden çıktı

Eskişehir istikametine seyir halinde olan bir sürçünün önüne aniden yaban domuzu çıktı. Hayvana son anda çarpmaktan kurtulan sürücünün araç içerisinde kameraya yaban domuzu böyle yansıdı.

Mihalıççık ilçesinde ikamet eden Engin Eren, Eskişehir istikametine aracıyla seyrederken yola boş araziden aniden yaban domuzu çıktı. Karşısına çıkan domuza çarpmamak için frene basan sürücü yavaşladı. Sürücünün yavaşlayarak çarpmadığı domuz, yolun karşısına koşarak geçerek gözden kayboldu.

Yaşanan olay saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili konuşan Engin Eren, "Mihalıççık'tan Eskişehir istikametine doğru ilerlerken öğle saatlerinde, domuz önüme fırladı. Ben uzaktan fark ettim ne olur ne olmaz diye hızımı yavaşlattım, atlamaz diye normal hızda gitsem kesin kazaya sebep olurdu, Allah korudu" dedi.

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