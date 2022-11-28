﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2017-2019 yıllarında yaşanan 20 faili meçhul hırsızlık olayında, yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Aralarında organize suç örgütünün elebaşının da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla şüphelilerin yakalanması için Eskişehir, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında organize suç örgütünün elebaşının da bulunduğu 26 şüpheli yakalanmıştı. (AA)