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11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:21
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Eskişehir merkezli enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda yakalanan 26 şüpheli adliyede

11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
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İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2017-2019 yıllarında yaşanan 20 faili meçhul hırsızlık olayında, yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Aralarında organize suç örgütünün elebaşının da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla şüphelilerin yakalanması için Eskişehir, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında organize suç örgütünün elebaşının da bulunduğu 26 şüpheli yakalanmıştı. (AA)

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