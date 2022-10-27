Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Mihalıççık Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere dekoratif el sanatları için 1 personel alacak.

Başvurular şahsen yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az lise mezunu olmak

T.C. vatandaşı olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

En az 2 adet fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı