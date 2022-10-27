Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Mihalıççık Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere dekoratif el sanatları için 1 personel alacak.
Başvurular şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
T.C. vatandaşı olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İkametgah belgesi
En az 2 adet fotoğraf
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
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