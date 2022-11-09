Eskişehir Odunpazarı Belediyesi işçi alacak

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 1 işçi alacak. 1 Atık Toplama İşçisi alınacak. Personel alımında adaylar için ikamet şartı ve eğitimi şartı yoktur.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. Uygun görülen başvuruya dönüş yapılarak mülakata çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek olmak, Katı atık toplama,

mevki süpürge, araç arkası atık toplama işinde çalışabilecek olmak,

Bedensel bir engeli bulunmamak,

18 - 45 yaş arasında olmak,

Askerlik görevini yapmış olmak,

Toz ve koku ile ilgili bağışıklık, alerjik ve kronik bir rahatsızlığı bulunmamak.