Eskişehir Odunpazarı Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Eskişehir ili Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilana göre daimi kadroda 1 Kütüphaneci personel alınacaktır. Personel alımında ikamet ve üst yaş şartı istenmiyor.

Odunpazarı Belediyesi personel alımı için başvurular nereye ve ne zaman yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 28 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet sitesi üzerinden Online olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

Üniversitelerin Edebiyat Fakültesi veya Tarih bölümünden mezun olmak,

Diksiyonu düzgün olmak,

İnsan ilişkilerinde başarılı olmak,

Emekliliğe hak kazanmamış olmak,

Bedensel bir engel durumu bulunmamak.

GEREKLİ BELGELER

1 adet fotoğraf ve 1 adet özgeçmiş istenmektedir.