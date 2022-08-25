Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, bahçe bakım personeli olarak 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek olmak
Park bakım ve temizliği işlerinde çalışmak
Sağlık sorunu olmamak
18 – 45 yaş arasında olmak
Kronik rahatsızlığı olmamak
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Adet fotoğraf
1 adet özgeçmiş
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