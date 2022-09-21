Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, ingilizce öğretmeni olarak Halk merkezlerinde istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Kadın olmak
Üniversitelerin ingilizce öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Diksiyonu düzgün olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Bedensel bir engeli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Fotoğraf
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