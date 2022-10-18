Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek olmak
Barınakta çalışmak
Bedensel bir engeli olmamak
25 – 35 yaş arasında olmak
Toz ve kokuya kronik ve alerjik rahatsızlık olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraf
CV
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