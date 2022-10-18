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Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak

Eskişehir Odunpazarı İnşaat, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:52
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Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek olmak

Barınakta çalışmak

Bedensel bir engeli olmamak

25 – 35 yaş arasında olmak

Toz ve kokuya kronik ve alerjik rahatsızlık olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraf

CV

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