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Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak

Eskişehir Odunpazarı İnşaat, sanat galerisi personeli olarak 1 personel alacak. İlan için son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:46
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Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, sanat galerisi personeli olarak 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunu olmak

İyi derecede İngilizce mezunu olmak

25 – 35 yaş aralığında olmak

Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak

Sunum yeteneği güçlü olmak

Tasarım kabiliyeti güçlü olmak

İnsan ilişkileri kuvvetli olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 adet fotoğraf

1 adet özgeçmiş

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