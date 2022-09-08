﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, sanat galerisi personeli olarak 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunu olmak
İyi derecede İngilizce mezunu olmak
25 – 35 yaş aralığında olmak
Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak
Sunum yeteneği güçlü olmak
Tasarım kabiliyeti güçlü olmak
İnsan ilişkileri kuvvetli olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 adet fotoğraf
1 adet özgeçmiş
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