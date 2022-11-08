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Eskişehir Odunpazarı işçi alacak

Eskişehir Odunpazarı, atık toplama işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:36
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Eskişehir Odunpazarı işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı, atık toplama işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

Mülakat bilgileri adaylara daha sonra bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek olmak

Bedensel bir engeli olmamak

18 – 45 yaş arasında olmak

Toz ve koku ile ilgili hastalığı olmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş

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