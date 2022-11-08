Eskişehir Odunpazarı işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı, atık toplama işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
Mülakat bilgileri adaylara daha sonra bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek olmak
Bedensel bir engeli olmamak
18 – 45 yaş arasında olmak
Toz ve koku ile ilgili hastalığı olmamak
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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