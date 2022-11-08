Eskişehir Odunpazarı işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı, atık toplama işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

Mülakat bilgileri adaylara daha sonra bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek olmak

Bedensel bir engeli olmamak

18 – 45 yaş arasında olmak

Toz ve koku ile ilgili hastalığı olmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş