﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı, şoför, atık toplama işçisi ve aşçı olarak 6 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 – 45 yaş aralığında olmak
Şoförlük için E sınıfı ehliyeti olmak, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi olmak
Aşçılık için en az 2 yıl deneyimli olmak, hijyen belgesi olmak
Toz ve koku ile bağışıklık ve kronik rahatsızlığı olmamak
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraf
Özgeçmiş
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