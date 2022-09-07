﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı, şoför, atık toplama işçisi ve aşçı olarak 6 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 – 45 yaş aralığında olmak

Şoförlük için E sınıfı ehliyeti olmak, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi olmak

Aşçılık için en az 2 yıl deneyimli olmak, hijyen belgesi olmak

Toz ve koku ile bağışıklık ve kronik rahatsızlığı olmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraf

Özgeçmiş