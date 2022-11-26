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Eskişehir’de soğuk havaya rağmen gondol keyfi sürüyor

Eskişehir’de kendini iyiden iyiye hissettiren soğuk hava, vatandaşların gondol keyfine engel olmadı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:06
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Eskişehir Porsuk nehrinde soğuk havaya rağmen gondol keyfi sürüyor

Eskişehir’de soğuk havaya rağmen gondol keyfi sürüyor
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İHA'da yer alan habere göre, Porsuk nehri üzerinde düzenlenen gondol ve tekne turları seferlerine yaz kış demeden devam ederken, turistler soğuğa aldırış etmeden Eskişehir manzarasının tadını çıkarıyor.

Turistlerin, sabah erken saatlerde kalın montlar giyerek tur attıkları görülürken, dondurucu havada oluşan yoğunluk şaşırttı. Gondol sürücülerinin de soğuk havaya karşı kalın giyinerek önlem aldığı görüldü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek, gondoldan şehrin güzelliklerini seyretti.

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