Eskişehir Senfoni Orkestrası’ndan müzik ziyafeti

Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir Senfoni Orkestrası’ndan müzik ziyafeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sanatseverlere unutulmaz bir konser ziyafeti verdi. Orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde, çellist Hatice Nisa Sarı’nın solist olarak sahne aldığı konser yoğun ilgi gördü.

Konser, W.A. Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma Uvertürü” ile başladı. Ardından F.J. Haydn’in1 numaralı Do Majör Viyolonsel Konçertosu ile devam eden performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

SANATÇILAR BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ

Yoğun alkışlar üzerine sahneye geri dönen çellist Hatice Nisa Sarı, Ahmet Adnan Saygun’un “Solo Viyolonsel için Partita” eserinin 4. Bölümünü seslendirerek bis yaptı. Konserin ikinci bölümünde ise, P.I. Tchaikovsky’nin 4 bölümden oluşan 5. Senfonisi icra edildi. Orkestra şefi Gürer Aykal yönetimindeki EBB Senfoni Orkestrası performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hale Kargın, orkestra şefi Gürer Aykal’a sanatseverler adına bir plaket takdim etti.

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GECELER KATILAN İSİMLER

Geceye Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Tuğgeneral Ahmet Seyfi Selçuk, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk gibi isimler katıldı. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, sahne önünde ve arkasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu konserlerin Eskişehir’in kültürel hayatına önemli bir katkı sağladığını belirtti.

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