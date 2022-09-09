Eskişehir Tepebaşı Turizm personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Eskişehir Tepebaşı Turizm, büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 11 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

En az lise veya önlisans mezunu olmak

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak

18 – 45 yaş arasında olmak