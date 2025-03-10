Eskişehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden tur otobüsleri için yeni düzenleme

Eskişehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehre gelen tur araçları için yeni park alanları ve indi-bindi yerleri belirledi. Eskişehir’i gezmeye gelen turistlerin daha güvenli, konforlu ve verimli bir ulaşım sağlanması için verilen karar doğrultusunda, belirlenen yerlere yeni bilgilendirme levhaları asıldı.

Eskişehir, tur araçlarının daha rahat hareket edebilmesi ve trafikte diğer araçları engellememesi için yeni park alanlarını ve indi-bindi yerlerini belirledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yerlere levhaları asarak tur araçlarına uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada tur otobüsleri için park alanları, "Kemal Zeytinoğlu Caddesi Kaplanlar Sokak karşısındaki alan (30 araç), Sivrihisar-2 Caddesi Kentpark Cep (3 araç), Zübeyde Hanım Bulvarında Yardım Sokak-Övünme Sokak arası (3 araç), Eti Caddesi Görenek Sokak-Yılmaz Sokak arası (2 araç), Sivrihisar-2 Caddesi Kentpark Konakları yanı (3 araç), Atatürk Bulvarı Eti Arkeoloji Müzesi Önü (3 araç)" olarak belirlendi.

Tur araçlarının 10 dakikalık indirme- bindirme yapabileceği caddeler ise şöyle:

"Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesinde Avlu Eskişehir önü (2 araç), Atatürk Bulvarında Odunpazarı Modern Müze ilerisi (2 araç), Yunus Emre Caddesinde Salhane Köprüsü öncesi (1 araç)."

Atatürk Bulvarı Migros önünde ise gece 00.00 ve 05.00 saatleri arasında tur araçlarının turistleri indirme ve bindirmesi sağlanacak.