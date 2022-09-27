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Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi

Eskişehir Valiliği koordinesinde toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:38
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Eskişehir Valiliği koordinesinde toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi
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Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından 5 bin 700 koli yardım malzemesini taşıyan tırlar Ankara'ya uğurlandı.

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