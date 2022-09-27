Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi

Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından 5 bin 700 koli yardım malzemesini taşıyan tırlar Ankara'ya uğurlandı.