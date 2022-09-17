Eskişehir ve Balıkesir'de orman yangını

İHA'nın haberlerine göre, Han ilçesine bağlı Akhisar mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten orman yangını başladı.

Kısa sürede yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arasözler, ekipler ve yanı sıra havadan da müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan Balıkesir'in Kepsut ilçesi Mehmetler kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına 10 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale edilirken, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.