Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL olan tütün ürünü ile bunların kullanımına yönelik malzemeler ve bir tabanca ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan operasyonda, 2 işyeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 4 şüpheliden, piyasa değeri 1 milyon TL olan şu malzemeler ele geçirildi:

- 1 milyon bin 13 dal bandrolsüz boş makaron

- 124 bin dal sarılmış sigara

- 55 bin 376 adet sigara sarma kağıdı

- 550 adet mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş bandrol

- 134 adet gümrük kaçağı çakmak benzini/gazı

- 110 adet gümrük kaçağı puro

- 55 paket gümrük kaçağı tütün

- 44 adet elektronik sigara

- 1 kurusıkıdan çevirme tabanca

- 19 fişek

Bu operasyonla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.