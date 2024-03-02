Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL olan tütün ürünü ile bunların kullanımına yönelik malzemeler ve bir tabanca ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan operasyonda, 2 işyeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 4 şüpheliden, piyasa değeri 1 milyon TL olan şu malzemeler ele geçirildi:
- 1 milyon bin 13 dal bandrolsüz boş makaron
- 124 bin dal sarılmış sigara
- 55 bin 376 adet sigara sarma kağıdı
- 550 adet mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş bandrol
- 134 adet gümrük kaçağı çakmak benzini/gazı
- 110 adet gümrük kaçağı puro
- 55 paket gümrük kaçağı tütün
- 44 adet elektronik sigara
- 1 kurusıkıdan çevirme tabanca
- 19 fişek
Bu operasyonla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.