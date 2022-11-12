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Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4'ü firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:56
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Eskişehir'de 4 hükümlü yakalandı

Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
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Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetim ve kontrollerde gözaltına alınan 22 kişinin yanlarında 3 tabanca ve 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan F.A'nın 19 yıl 5 ay 25 gün, E.E'nin 2 yıl 1 ay, B.D'nin dolandırıcılıktan 4 yıl, F.A'nın ise kasten yaralamadan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Firari hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer 18 kişi ise serbest bırakıldı. (AA)

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