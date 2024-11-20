Eskişehir’de 4 işçinin yaralandığı binada güvenlik tedbirleri alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de 4 işçinin yaralandığı binada güvenlik tedbirleri alındı

Eskişehir'de elle yıkım yapılırken göçük meydana gelmesi sebebiyle 4 işçinin yaralandığı binanın önüne çok sayıda duba konularak önlem alındı.

Eskişehir'de elle yıkım yapılırken göçük meydana gelmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı binanın önüne çok sayıda duba konuldu.

Dün, saat 16.00 sularında İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde elle yıkımı yapılan bir binada kısmı göçük meydana gelmesi sonucunda 4 işçi yaralandı. İşçilerin hastanedeki tedavileri sürerken, muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması amacıyla göçüğün yaşandığı çevrede güvenlik tedbirleri arttırıldı. Adalar Bulvarı çekilen güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapatılırken, binanın dış cephesinin Şair Fuzuli Caddesi'ne doğru olan tarafının önüne çok sayıda duba yerleştirildi.

Eskişehir’de 4 işçinin yaralandığı binada güvenlik tedbirleri alındı

Eskişehir’de 4 işçinin yaralandığı binada güvenlik tedbirleri alındı

Eskişehir’de 4 işçinin yaralandığı binada güvenlik tedbirleri alındı

Son Haberler
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var
DEM’li belediyeler kadroları terörist yakınlarıyla doldurdu
DEM’li belediyeler kadroları terörist yakınlarıyla doldurdu
Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi
Baygın çobanı dron buldu
Baygın çobanı dron buldu
Orta Karadeniz için "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı
Orta Karadeniz için "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı