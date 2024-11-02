Eskişehir'de 4 saat arayla 2 saldırı tek zanlı. Silahı tutukluluk yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de 4 saat arayla 2 saldırı tek zanlı. Silahı tutukluluk yaptı

Eskişehir'de aynı gecede 4 saat arayla 2 silahlı saldırı düzenleyen E.O. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken işlemlerinin arındandın adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yüzünü kar maskesi ile gizleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs saat 22.00 sularında bölgeye gelerek husumetli olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G.'ye silahlı saldırı düzenledi.

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Silahı tutukluluk yapan saldırgan yoldan geçen G.H. isimli genci yaraladı. Kar maskeli saldırgan, yaklaşık 4 saat sonra aynı yere tekrar geldi. Çalıştığı eğlence mekanından çıkan ve evine gitmek üzere yola çıkan F.G'yi 2. kez saldırı düzenledi. Saldırgan F.G.'yi sırtından vurarak yaraladı.

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2 ayrı silahlı saldırı yapan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. E. O. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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