Eskişehir'de 45 koyun dronla bulundu

Koyunağılı Mahallesi Sabanoku mevkinde yaşayan E.E, kaybettiği koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dron kullanarak arama ve tarama çalışması yaptı.

Ekipler, dron ile mahalle yakınlarında buldukları 45 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.