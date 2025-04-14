Eskişehir’de 500 bin TL değerinde kaçakçılık operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eskişehir’de 500 bin TL değerinde kaçakçılık operasyonu!

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak sigara, alkol, ilaç ve gıda takviyesi ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda, piyasa değeri 500 bin TL olan gümrük kaçağı 9 bin 996 gıda takviyesi ürün, 1927 ilaç, 13 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 paket gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti, 16 şişe kaçak/sahte viski ele geçirildi.

Yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Eskişehir’de 500 bin TL değerinde kaçakçılık operasyonu!

Eskişehir’de 500 bin TL değerinde kaçakçılık operasyonu!

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