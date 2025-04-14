Eskişehir’de 500 bin TL değerinde kaçakçılık operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda, piyasa değeri 500 bin TL olan gümrük kaçağı 9 bin 996 gıda takviyesi ürün, 1927 ilaç, 13 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 paket gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti, 16 şişe kaçak/sahte viski ele geçirildi.

Yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.