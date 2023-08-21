Eskişehir'de 971 şahıs ve 370 araca denetim

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması’nda Eskişehir’de 971 şahıs ve 370 araç denetime tabi tutuldu.

KAYNAK: İHA
Eskişehir'de 971 şahıs ve 370 araca denetim

Tüm yurtta dün gece 00.00 ile 02.00 arasında ‘Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması’ çerçevesinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 125 personel ve 1 tim çevik kuvvet ile gerçekleştirilen denetimlerde, 917 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

Yabancı uyruklu 1 şahsın İl Göç İdaresi tarafından arandığı, 1 şahsın ise Vergi Kanuna Muhalefet suçundan arandığı tespit edildi. Şüphe üzerine üst araması yapılan şahısların üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi.

Ayrıca 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken denetimler esnasında 1 adet pompalı tüfek ile 16 adet mermisi ele geçirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 370 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç sahiplerine ise 40 bin 826 TL idari para cezası yazıldı.

aw012573-01.jpg

aw012573-02.jpg

aw012573-04.jpg

aw012573-05.jpg

Öne Çıkanlar
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Adam adama gerek olur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Adam adama gerek olur atasözünün anlamı nedir?
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın Pendikspor'a neden puan kaybettiğini açıkladı Spor
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın Pendikspor'a neden puan kaybettiğini açıkladı
Pirincin başkentinde çevre katliamı Güncel
Pirincin başkentinde çevre katliamı
Tapu sahiplerini ilgilendiren gelişme. Başvuranın parası iade edilecek Güncel
Tapu sahiplerini ilgilendiren gelişme. Başvuranın parası iade edilecek
Guatemala'da seçim zaferi solcu Arevalo'nun Dünya
Guatemala'da seçim zaferi solcu Arevalo'nun
12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı Güncel
12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı
Tarikat lideri 92 yaşındaki Alzheimer hastası kadını dolandırarak tarlalarını aldı Güncel
Tarikat lideri 92 yaşındaki Alzheimer hastası kadını dolandırarak tarlalarını aldı