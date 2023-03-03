Eskişehir'de aksiyon filmlerini aratmayan operasyon

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Odunpazarı ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki 3 ayrı kablo hırsızlığı olayının şüphelisinin Arif Ö. olduğunu ve bu kişinin 61 KL 608 plakalı kamyonetle seyrettiğini belirledi.

Eskişehir-Ankara kara yolunda önlem alan ekipleri fark ederek kaçan zanlı, polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp yoluna devam etti.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde ara sokakta karşı yönden başka bir araç gelince durduğu sırada kamyonetin kapılarını kilitleyen Arif Ö, yanındaki tüfeği boğazına dayadı.





Bunun üzerine bölgeye takviye olarak polis özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ile 112 Acil Sağlık görevlileri yönlendirildi.

Arif Ö, müzakereci polisin teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürdüğü sırada elindeki tüfekle havaya ateş etti.

Saçma isabet eden kolundan hafif yaralanan polis memuruna, olay yerinde sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Şüpheli ise jandarma ve polislerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Araçtaki aramada ise yaklaşık 1 ton trafo kablosu ele geçirildi.

Arif Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.