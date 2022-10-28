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Anne cinayetine 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi 

Eskişehir’de aynı evde yaşadığı annesi Mübeyyen Töre’yi tabancayla başına ateş ederek öldüren Adem Töre’ye (40) 'haksız tahrik' ve 'iyi hal'indirimiyle 20 yıla hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:34
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Eskişehir’de Annesini öldüren sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimli 20 yıl hapis cezası

Anne cinayetine 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi 
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Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde oturan Adem Töre, geçen yıl 21 Haziran'da, birlikte yaşadığı annesi Mübeyyen Töre ile tartıştı. Evde bulunan tabancayı alan Adem Töre, annesini başından vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekipleri Mübeyyen Töre’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Adem Töre, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında ömür boyu hapis istemiyle 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan Adem Töre, dün karar duruşmasına çıktı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ, BERAAT TALEP ETTİ

Mahkemede son savunmasını yapan Adem Töre, uzun süredir psikolojik sorunları olan annesine baktığını ve olay gecesi borçları nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Suç işleme kastım yoktur. Uzun süredir anneme bakıyordum. Annem psikolojik tedavi görüyordu, hırçın bir kişiliği vardı. Ben de çok bunalmıştım. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından sanık Adem Töre’ye, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası verirken, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle cezayı 20 yıla indirdi. (AA)

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