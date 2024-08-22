Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede. 1 polis yaralı 2 gözaltı

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta gerçekleşti. Sokakta yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş açılmasıyla çevredekiler, paniğe kapılıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Asker eğlencesinin yapıldığı sokağa gelen polis ekipleri, havaya ateş ettiği ifade edilen şüphelileri tespit ederek gözaltına almak istedi. Polislerle eğlenceye katılanlar arasında arbede çıktı. Arbedede polislerden biri darbedilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sokaktaki eğlence sonlandırılırken, polis, olayla alakalı incelemesini sürdürüyor.