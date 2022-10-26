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Bu kadar hainlik olmaz! Çocuk parkı yaktılar

Eskişehir'de yanıcı madde dökülerek ateşe verilen çocuk oyun parkı, kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:23
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Eskişehir'de ateşe verilen çocuk parkı kullanılmaz hale geldi. Bu kadar hainlik olmaz

Bu kadar hainlik olmaz! Çocuk parkı yaktılar
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Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak'taki parkın içerisinde bulunan çocuk oyun alanı kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateş verildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çocuk oyun alanı kullanılamaz hale geldi.

Tepebaşı Belediyesi, ortak kullanım malzemelerine herkesin sahip çıkması gerektiğini, yakılan oyun grubunun en kısa sürede yenilenerek yeniden çocukların hizmetine sunulacağını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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