Eskişehir’de bir şahsı silahla yaralayan şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Eskişehir’de bir şahsı silahla yaralayan şüpheli kıskıvrak yakalandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresindeki köylere fosfor bombası ile saldırıda bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Nebatiye ve Sur kentindeki köylere hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda köylerde büyük yangınlar çıkarken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

İsrail ordusu, güneydeki diğer şehir ve köylere yönelik hava saldırılarına da devam etti. Saldırılarda ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Lüban Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 2 bin 634 kişi hayatını kaybetti; bunların 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın. Ayrıca, 12 bin 252 kişi yaralandı.

Eskişehir’de bir şahsı silahla yaralayan şüpheli kıskıvrak yakalandı

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