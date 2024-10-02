Eskişehir'de bir sürücü polisten kaçarken kazaya neden oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de bir sürücü polisten kaçarken kazaya neden oldu

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü önce bir araca sonra polis motosikletine çarptı.

Eskişehir’de plakasız motosikletiyle polisten kaçarken ilk önce karşısından gelen hafif ticari araca çarptı. Sonra polis motosikletine çarpan sürücü kazaya neden oldu. Kazada, 2’si polis memuru 4 kişi yaralandı.

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Kaza Emek Mahallesi Fahrettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 17 yaşındaki K.H., bölgede denetim yapan motosikletli polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

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Motosikletli polis ekipleri ile kovalamaca haline giren K.H., cadde üzerinde karşı şeritten gelen C.C. idaresindeki 26 PE 366 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan plakasız motosiklet, polis memuru M.İ.’nin kullandığı 26 A 48647 plakalı motosiklete çarptı.

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Meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosikletin sürücüsü K.H., 26 PE 366 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.C. ve 26 A 48647 plakalı motosiklette bulunan M.İ. ve F.Ü. isimli polis memurları yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılardan K.H., F.Ü. ve M.İ. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, C.C., ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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