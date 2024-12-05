Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Kaynak: İHA
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Eskişehir’in Alpu ilçe jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada sürücünün kullandığı motosikletinin çalıntı olduğu tespit etti. Olayla ilgili işlem yapan jandarma motorun şaşi numarasının kazınmış olduğunu belirledi. Motosiklet sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, durdurulan bir motosikletin motor ve şasi numaralarının kazınmış olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, motosikletin 26 Nisan 2024 tarihinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nden çalındığı, beyaz renge boyanarak kullanıldığı tespit edildi. Çalıntı motosiklet, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Çalıntı motosikleti kullanan şüpheli hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Sokak köpeği Fındık okulun maskotu oldu: Derslere giriyor, müdür yardımcısının odasında istirahat ediyor
Fındık okulun maskotu oldu
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı