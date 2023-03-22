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Çalıntı motosikletli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerince durdurulan motosikletin çalıntı olduğu tespit ederken, iki şahsın üst aramasında uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:51
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Eskişehir'de çalıntı motosikletli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

Çalıntı motosikletli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi
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İHA

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvalı Mahallesi yol ayrımında plakası olmayan motosiklet şüphe üzerine durduruldu.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken M.G. ve B.K.C. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Ayrıca B.K.C. adlı şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 adet yeşil reçeteye tabii hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri çalıntı motosikleti sahibine teslim ederken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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