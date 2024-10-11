Eskişehir'de camiye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de camiye silahlı saldırı

Eskişehir'de bulunan Kalabak Cami'nin şadırvanına, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce havalı silah benzeri bir tüfek ile 3 el ateş edildi.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Kalabak Cami'nin şadırvanına iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş edildi.

aw305959-05.jpg

Havalı tüfek benzeri bir silah ile ateş edildiği düşünülen şadırvanın camında, 3 adet delik olduğu görüldü. Görenlerin şaşırdığı manzarayı camii cemaati kınadı. Öte yandan cami derneği başkanı Himmet Yanık, durumun endişe verici olduğunu söylerken, şikâyette bulunmayacaklarını dile getirdi.

aw305959-01.jpg

Kalabak Camii Yaptırma ve Yaşatma, Sosyal Kültürel Faaliyetler Derneği Kurucu Başkan Himmet Yanık, "Saldırıyı kınamamak mümkün mü? 3 kurşun izi var, bize 2 cam değiştirtecekler. Yapılmasın kardeşim, buralar hayır yerleri, buralar vatandaşların 5-10 lira verdiği hayırlarla yapılan şeyler. Yazıktır, günahtır. Bunları yaparken vicdanlı olmak lazım" dedi.

Son Haberler
Samsun'da viyadükte intihar girişimi
Samsun'da viyadükte intihar girişimi
355 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
355 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar açıklandı
Vali adına arayan dolandırıcılara dikkat
Vali adına arayan dolandırıcılara dikkat
Elazığ’da Tarama Sonrası Teşhis Merkezi teşkilatı çalışma toplantısı
Elazığ’da Tarama Sonrası Teşhis Merkezi teşkilatı çalışma toplantısı