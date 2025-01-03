Eskişehir'de canlı yayında ağır sözler eden şahıs adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, M.M.G. isimli erkek şahsın sosyal medyada küçük yaşta bir kız çocuğuna ağza alınmayacak sözler söylediğine dair iddialarla ilgili olarak Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli, "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçu çerçevesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şahsın sosyal medya canlı yayınında polemiğe girdiği o anlar, başka bir kullanıcı tarafından kayıt altına alındı.