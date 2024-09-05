Eskişehir’de çocukların kavgası kanlı bitti

Alınan bilgilere göre, M.N., parkta kendisinden küçük bir çocuğu darp etti. Durumu öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., hızla olay yerine gelerek M.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından evine giden H.A.K., yanına bir bıçak alarak tekrar parka döndü ve M.N.’yi bacağından ve omzundan bıçakladı.

Olayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, iki yerinden yaralanan M.N.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan M.N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

H.A.K. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.