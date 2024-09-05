Eskişehir’de çocukların kavgası kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de çocukların kavgası kanlı bitti

Eskişehir'in Emek Mahallesi Harika Sokak'ta bir çocuk parkında yaşanan olayda, 13 yaşındaki bir çocuk, kardeşini darp eden 14 yaşındaki M.N.'yi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgilere göre, M.N., parkta kendisinden küçük bir çocuğu darp etti. Durumu öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., hızla olay yerine gelerek M.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından evine giden H.A.K., yanına bir bıçak alarak tekrar parka döndü ve M.N.’yi bacağından ve omzundan bıçakladı.

Olayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, iki yerinden yaralanan M.N.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan M.N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

H.A.K. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
ABD ekonomisinde soğuma işaretleri: Wall Street dalgalı seyrediyor
ABD ekonomisinde soğuma işaretleri: Wall Street dalgalı seyrediyor
Acıkan ayı restorana gidip yemek aradı
Acıkan ayı restorana gidip yemek aradı
Kınalıada'da heyecanlı kurtarma operasyonu: tekne sürüklenirken son anda yakalandı
Kınalıada'da heyecanlı kurtarma operasyonu: tekne sürüklenirken son anda yakalandı
Fethiye’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
Fethiye’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi
Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi