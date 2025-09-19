Eskişehir'de devre mülk çetesi çökertildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devre mülk üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan incelemede A.P., İ.E. ve E.A.'nın açtıkları şirket için İstanbul" da ofis kiraladıkları, devre mülk sahiplerini arayıp kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp, satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bir süre izlenen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda A.P., İ.E. ve E.A.'nın yanı sıra saha elemanı olarak gösterilen O.E., S.K., S.Y. ile T.T. de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 100 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede devre mülk sahipleriyle otel lobisi veya kafe gibi yerlerde buluşan şüphelilerin devre mülkleri satma vaadiyle önden komisyon aldıkları ve herhangi bir satış yapmadıkları, bu yolla 1 milyon 800 bin lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden A.P., T.T., O.E., S.Y., S.K. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.