Eskişehir'de devre mülk dolandırıcılığı operasyonu

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, devre mülklerini internet üzerinden satışa çıkaran vatandaşlara ulaşarak kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, şüphelilerden A.P'nin üzerine şirket açıldığını ve İstanbul'da ofis kiralandığını tespit etti.

Şüpheliler A.P, İ.E. ve E.A'nın, ofisten internet siteleri üzerinden devre mülklerini satışa çıkaran vatandaşları arayarak, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıttıkları belirlendi.

"Saha elemanları" O.E, S.K, S.Y. ve T.T'nin, çeşitli söylemlerle ikna ettikleri vatandaşları, mülkleriyle ilgili otel lobisi veya kafe gibi ortamlarda görüşmeye çağırdığı ve şirket adına oluşturulan sözleşmeleri imzalatıp para aldıkları, ancak herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmedikleri anlaşıldı.

Eskişehir'de bu yöntemle 7 olayda vatandaşların yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Şüpheliler, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bilgisayar, 1 tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.