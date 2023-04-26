Eskişehir'de doğaseverlerden 'Gece Yürüyüşü'

ANKA'da yer alan haberde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin kişisel, eğitsel, kültürel ve sanatsal gelişimine yönelik çalışmaları sürüyor. Atölye, seminer, söyleşi gibi etkinliklerin yanı sıra spor aktiviteleri ile de gençleri bir araya getiren EBB Gençlik Merkezi, ‘Doğa Yürüyüşü’ etkinliklerine başladı.



Trekking etkinliği için Büyükşehir Haller Gençlik Merkezi’nde toplanan katılımcılar belediyeye ait araçlarla yaklaşık 8 kilometrelik bir yolda doğa yürüyüşü yaptı.



