Eskişehir'de ele geçirildi: Değeri 160 Bin TL

Kaynak: İHA
Eskişehir'de ele geçirildi: Değeri 160 Bin TL

Eskişehir'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir kişinin iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 160 bin TL olan kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. E

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), halk sağlığını korumak ve haksız kazancı önlemek amacıyla merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışmalar yaptı.

Bu çalışmalar kapsamında, bir kişi yakalanarak iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, 30 bin dal sarılmış sigara, 56 gümrük kaçağı elektronik sigara, 90 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 38 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 160 bin TL olduğu tespit edildi ve yakalanan kişi mahkemeye sevk edildi.

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