Eskişehir'de engelli çocuğun istismarına 3 tutuklama! Aralarında annesi ve üvey babası da var

Düzenleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de engelli çocuğun istismarına 3 tutuklama! Aralarında annesi ve üvey babası da var

Eskişehir'de engelli bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, biri yabancı uyruklu zanlı olmak üzere, çocuğun annesi ve üvey babası tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki mağdur P.D.'nin yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, P.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.Z. ile P.D.'nin annesi A.K. ve üvey babası S.K. gözaltına alındı.

Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

C.Z., A.K. ve S.K., savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

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C.Z., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Anne A.K., çocukları P.D. ve B.K.'ye yönelik "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme", "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "çocuğa ve alt soya karşı eziyet" ve "kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Üvey baba S.K. ise mağdur P.D.'ye yönelik "silahla tehdit" ve "kendini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

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