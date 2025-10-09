Eskişehir’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine karşı il genelinde 10 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 334.28 gram bonzai, 308 adet sentetik ecza hap, 9.84 gram metamfetamin, 0.65 gram bonzai ham maddesi, 1 adet ecstacy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet kalem tipi silah ve 8 adet fişek ele geçirildi. Konuyla alakalı yakalan 2’si kadın 9 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden birinin gülmesi ise dikkat çekti.