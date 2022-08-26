Etkili sağanak yağış Eskişehir'i etkisi altına aldı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için uyarısı yapılan sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran ve bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, kent genelinde etkisini gösterdi. Özellikle Batıkent Mahallesi’nde yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu sokaklar göle döndü. Gideri tıkanan sokaklarda su birikintileri araç ve yaya ulaşımına engel oldu.

Bölgede bulunan birçok apartmanın girişini, bodrum katını ve garajını su bastı. Hayatın durma noktasına geldiği alanlara itfaiye ve Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler tıkalı giderlerin açılması ve apartmanlarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ekiplerle birlikte su baskını yaşanan apartmanların sakinleri de ellerindeki kovalar ve çekçekler ile tahliyeye yardımcı oldu.

"UZUN ZAMANDIR KURUMUYOR"

Batıkent Mahallesi Öner Sokak’ta giderlerin tıkanması sonucu oluşan su birikintisi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokakta bulunan birçok apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. Evlerinin bodrumu yağmur suyuyla dolan yaşlı teyze, “Daha önce de buraya kadar su doldu. Çocuklarım kaç defa çekti. Uzun zamandır kurumuyor. Kapı açık olmasına rağmen kaç aydır kurumadı” diyerek isyan etti.





"GİDERLERİ BÜYÜTÜYORLARDI, YETİŞTİREMEDİLER"

Evlerinin bodrumunu su basan yaşlı bir amca ise, sürekli aynı sorunun yaşandığını ve diğer apartmanların da aynı problemle mücadele ettiğini şu ifadelerle anlattı:

“Öteki taralar hep doldu. Kaç sefer doldu böyle. Yan taraflar da aynı. Her seferinde gelip suyu çekiyorlar. Rögarlar kapandığı için ve burası çıkmaz sokak olduğu için su birikti. Giderleri büyütüyorlardı, yetiştiremediler.”

