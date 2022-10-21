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Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 zanlı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Eskişehir'de yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:27
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Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlı Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen adreslere 18 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli yakalanmıştı.

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